Victor Hugo s'est-il inspiré d'un havrais pour son personnage de Jean Valjean, dans les Misérables ? C'est la légende urbaine qui est tenace depuis plusieurs années, alors à l'occasion de la réédition des Misérables dans la collection La Pléiade, France Bleu Normandie a donc voulu savoir si oui ou non Victor Hugo s'est inspiré d'un Havrais.

De nombreux indices concordants

Nous venons sur les pas de Victor Hugo"

C'est dans le cimetière de l'abbaye de Graville qu'est enterré Joseph Régnault

A l'abbaye de Graville, qui surplombe Le Havre, sont enterrées deux personnes, les époux Régnault et d'après Elizabethe Leprêtre, conservateur en chef des musées de la ville ces deux tombes qui ne portent pas de nom et qui sont même envahies par la mousse sont un début de réponse . On y trouve donc la tombe de César Joseph William Régnault... l'homme qui aurait inspiré le personnage de Jean Valjean à Victor Hugo.

Cet homme aurait été un ancien bagnard"

Les tombes des époux Régnault , dans le cimetière de l'abbaye de Graville

Quel lien cet homme, brillant négociant arrivé au Havre vers 1830 , a -t-il donc avec Victor Hugo ?

Cet homme a été très proche de Victor Hugo, l'épouse de Victor Hugo le fréquentait régulièrement"

Quartier Montmorency, où vivait Joseph Régnault

Et la légende urbaine continue quand on se promène quartier Montmorency. Entre les petites maisons, des noms de rues explicites : impasse Cosette, escalier Valjean, impasse Javert...

Tout ça n'est pas anodin, c'est le quartier où habitait Joseph Régnault"

Quartier Montmorency, les rues portent les noms des personnages des Misérables