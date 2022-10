VIDÉO - Le plus grand Gwenn ha Du du monde déployé à Rennes

C'est un spectacle qui attiré 300 personnes sur la place du Parlement de Bretagne, à Rennes, ce samedi 8 octobre 2022. Un gigantesque drapeau breton y a été déployé, par des passants, des élus et des membres de l'association À la bretonne, qui milite pour la réunification et l'autonomie de la Bretagne. Ce Gwenn ha Du mesure 1.400m² : c'est, de ce qu'on en sait, le plus grand drapeau breton du monde.

Le plus grand Gwenn ha Du du monde

L'association À la bretonne n'a pas choisi cette date par hasard, pour cette action. Nous sommes à la veille du derby Rennes-Nantes. Par ailleurs, elle a organisé un temps d'échanges et de conférences, dans la matinée, avec des élus du Conseil régional du Bretagne. "Il a été discuté des changements concrets qu'il y aurait, dans le quotidien des Bretons, en cas de réunification et d'autonomie, détaille une militante, et de quelle politique on pourrait mener. Par exemple sur les logements, compte tenu de nos spécificités bretonnes. Ou sur les transports, pour désenclaver, par exemple, le Centre-Bretagne." Tous ont également échangé sur les études d'impact sur la réunification bretonne engagées.

"Suite au vœu du Conseil régional pour l’autonomie, les débats du 8 octobre ont mis en évidence, au-delà d’une ambition commune pour la Bretagne, des nuances d’appréciation sur les méthodes et le calendrier, explique l'association dans un communiqué. Nous demandons donc que la collectivité s’empare fortement du sujet par le biais de la rédaction d’un livre blanc de l’autonomie puis la formalisation d’un calendrier d’actions."