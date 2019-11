VIDEO : 19 vélocipédistes ont pris le départ de Paris-Rouen, première course cycliste d'endurance au monde

Paris, France

Pour commémorer ces pionniers : 19 passionnés vont parcourir 173 km en 3 étapes en vélocipède (premier deux roues à pédale). La première a démarré ce matin à côté de l'Arc deTriomphe (Paris) en direction de Mantes-la-Jolie (Arrivée prévue vers 16h30). Demain, ils rejoindront Les Andelys (Eure). La dernière étape est prévue lundi avec une arrivée en fin de journée à Rouen (Seine-Maritime). Guy Gody, l'organisateur, explique qu'à l'époque, "c'était plutôt barré, parce que toutes les courses étaient de courte distance, il n'y avait pas encore de courses de vitesse sur longue distance".

Une dotation "vertigineuse" à l'époque

Le Paris-Rouen, lancé le 7 novembre 1869 a été créé à la fois par "La compagnie parisienne" (un fabriquant de vélo qui voulait booster ses ventes) et "Le vélocipède illustré" (une revue nouvellement lancée). "Cette course", précise l'organisateur "représentait un challenge incroyable, du reste la dotation était vertigineuse : 1000 francs or, c'est à dire, un an de salaire pour un ouvrier de l'époque".

Nous sommes de drôles de fous sur des machines bizarres" Gérard Holtz

Parmi les 19 participants, l'ancien journaliste de France Télévision et passionné de cyclisme, Gérard Holtz : "Moi j'adore quand les gens ont inventé quelque chose, de leur rendre hommage, je trouve ça super. D'abord, d'avoir inventé le vélocipède et puis ensuite, d'avoir participé au Paris-Rouen, la première grande couse. 150 ans après, on se lance sur leurs traces. Nous sommes de drôles de fous sur des machines bizarres".