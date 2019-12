PHOTOS - 2223 personnes pour le dernier bain de l'année à Dinard, record battu !

50 ans que ça dure et on ne s'en lasse pas : le dernier bain de l'année à Dinard (Ille-et-Vilaine). 2223 personnes ont piqué une tête dans l'eau à 9 degrés. Découvrez nos plus belles photos.