VIDÉO - 24 Heures du Mans : quand les mécaniciens changent les pneus à la vitesse de l'éclair

Les 24 heures du Mans ont accueilli ce mardi la deuxième édition du Pitstop Challenge, un concours qui voit s'opposer les mécaniciens des 62 équipes engagées dans la course, dont le départ a lieu ce samedi. L'équipe la plus rapide au changement de pneus dans sa catégorie remporte le défi. Pour le public venu participer aux animations sur le circuit, la performance impressionne : comme le rappelle l'Automobile club de l'ouest, l'exercice nécessite "un entraînement régulier et une excellente condition physique puisqu’une roue pèse plus de 20 kilos et un pistolet pneumatique 6 kilos".

France Bleu Maine vous fait découvrir le travail parfaitement rodé des mécaniciens de Cool Racing. Travail qu'il faudra reproduire pendant la course, où chaque seconde perdue dans les stands peut faire la différence à l'arrivée.