VIDÉO - 50 chats affamés et abandonnés retrouvés dans une maison dans l'Hérault

INFO FRANCE BLEU : cinquante chats ont été retrouvés ce mercredi dans les Hauts cantons héraultais L'association biterroise "les Chats libres" intervenait à la demande d'un huissier pour en récupérer seulement cinq. L'association lance un appel urgent pour venir en récupérer. Le refuge est débordé.

Quelle drôle de surprise pour l'association "les Chats libres de Villeneuve-lès-Béziers" en arrivant ce mardi dans une maison de village insalubre au Bousquet-d'Orb dans les hauts cantons (Hérault). Les bénévoles avaient été appelés par un huissier pour aller récupérer cinq chats. Mais en arrivant, les félins étaient bien plus nombreux.

Les chats enfermés dans 50 mètres carrés

"C'est inimaginable". Il y en avait de partout. Cinquante félins étaient entassés dans cette maison de deux étages (50 m2) louée par un homme d'une trentaine d'années. Les chats affamés, affamés sautaient partout. "Non mais là, ce n'est pas possible", lance à deux reprises Nathalie Chartrain, la présidente de l'association sur une vidéo (voir ci-dessous).

Des chats hystériques et affamés

Le locataire des lieux, serait atteint du syndrome de Noé. Cette maladie se caractérise par une accumulation excessive d’animaux de compagnie au détriment de leur santé. Les personnes concernées, dans le déni, souffrent souvent d’isolement psychosocial et ont peu de contact avec leur entourage.

Le trentenaire qui travaille dans le Biterrois ne venait plus depuis la Toussaint. "Un habitant venait occasionnellement donner à manger, jetant la nourriture au sol au milieu des excréments" dit Nathalie Chartrain, la présidente de l'association Les Chats libres installée à Villeneuve-les-Béziers

''Je ne m'attendais pas à autant de chats.'' dit Nathalie Chartrain, la présidente de l'association Les chats libres installées à Villeneuve-les-Béziers Copier

Le sol était recouvert d'excrément

Les chats retrouvés étaient ni tatoués, ni pucés, ni stérilisés. "Les félins ne sont pas des chats volés" dixit Nathalie Chartrain, la présidente de l'association Les Chats libres de Villeneuve-les-Béziers. Aucun cadavre de chat n'a été retrouvé malgré les conditions de vie déplorable.

"Nous avons été appelés par les autorités mandatées afin de retirer, d'une maison située dans un village des hauts cantons, cinq chats, le ou les locataires ayant quitté les lieux. Hors, voici ce que nous avons découvert avec stupéfaction et effroi. Une cinquantaine au moins de chatons et de jeunes chats affamés, abandonnés, vivants dans des conditions absolument terribles et innommables'' dit la présidente de l'association sur Facebook (voir ci-dessous).

"Nous intervenons plusieurs fois par an pour du 'hoarding' ou syndrome de Noé, mais celui-ci dépasse tout ce que nous avions vu en nombre et en conditions dramatiques."

Le refuge biterrois qui est intervenu est aujourd'hui débordé et lance un appel. Les moyens manquent. Les frais vétérinaires vont avoir un gros impact pour l'association qui prend en charge tous les soins.

L'association "les Chats libres" recherche des familles d'accueil (ou adoptants) à Béziers. Ceux qui le souhaitent peuvent toujours faire un don en cliquant ici .

Une plainte pour maltraitance sera déposée dans la journée à la gendarmerie de Bédarieux contre le propriétaire de chats. Ce dernier vivait seul depuis sa séparation cet été. Sa femme et son enfant sont allés s'installer ailleurs, précisent des voisins