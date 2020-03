VIDÉO - 80 artistes rennais confinés créent un incroyable clip vidéo

Confinés chez eux, 65 musicien(ne)s et une vingtaine de danseuses et danseurs rennais se sont unis pour créer un morceau de musique mis en ligne sur les réseaux sociaux ce jeudi 26 mars. Huit minutes de folie quasiment improvisées.

C'est à la fois magique, surprenant et terriblement divertissant. Ce jeudi 26 mars, un collectif de musiciens et danseurs rennais a mis en ligne un clip vidéo mettant en scène 65 musiciens et 16 danseurs.

Tout est parti de quelques notes de piano composées par le musicien rennais Edouard Leys. "J'ai envoyé les premières idées à mes contacts et j'en ai reçu d'autres," raconte le pianiste. De fil en aiguille, d'autres musiciens et danseurs confinés se sont greffés au projet.

Huit jours pour rassembler et mixer les vidéos

Construit en huit jours, le projet Co-Rennes-A-Virus a pu aboutir à une vidéo de huit minutes."Il a fallu mixer 160 pistes de son et 200 fichiers vidéos." Les improvisations de chacun s'enchaînent avec simplicité pour donner un morceau très groovy.

Certains artistes ont choisi de chanter dans leur bain ou leur lit, alors que d'autre jouent de la musique dans leur jardin. "On ne se connaissait pas forcément mais on a vécu une expérience telle aventure humaine qu'on a hâte de tous se voir à la fin du confinement."

Vous savez désormais comment vous mettre de bonne humeur avant de démarrer une nouvelle journée de confinement. vid