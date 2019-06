VIDÉO - 870 écoliers assistent à la tonte des brebis de Montélimar

C'est un passage chez le coiffeur devant 870 témoins ! Les petits montiliens ont pu assister ce jeudi 6 juin à la tonte des brebis qui broutent l'ambroisie au bord du Roubion et du Jabron. L'occasion de se pencher sur un moment crucial pour les éleveurs et les bergers.

Montélimar, France

Pour beaucoup, c'était un moment impressionnant. "Le monsieur il l'a attrapé par la patte !" s'exclame Lloyd, un des enfants de maternelle invité à assister à la tonte des brebis de Montélimar. Les bêtes sont en effet saisies par les tondeurs, l'éleveur et la bergère avant d'être rasé pratiquement à blanc. "Quand on est pas initié, c'est vrai que ça peut paraître barbare" reconnaît Frédéric Gontart, un des trois éleveurs propriétaires des brebis.

Mais l'éleveur assure aux enfants que l'animal ne souffre pas, et se sent au contraire mieux après avoir été tondu. De quoi rassurer les enfants, inquiets de savoir pourquoi les brebis étaient stressées.

Le marché de la laine en berne

Si les animaux se sentent plus légers, la tonte coûte plus qu'elle ne rapporte à Frédéric Gontart. Et ce malgré les kilos de laines ramassés.

"Le cours mondial de la laine s'est effondré ces derniers jours. En payant le tondeur, on est largement déficitaires. Mais on ne fait pas la tonte par considération financière, on le fait pour le bien-être des animaux"

Le tondeur est payé 1,80 euro par brebis tondue. Sur un troupeau de 320 brebis, cela représente donc un budget de 576 euros.