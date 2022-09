VIDÉO - A 77 ans, Francis est le doyen des championnats de France de sauvetage côtier d'Hossegor

Le championnat de France de sauvetage côtier se déroule à Hossegor dans les Landes jusqu'à samedi 10 septembre 2022. Parmi les plus de 700 concurrents, le doyen a 77 ans et s'appelle Francis Rosique. France Bleu Gascogne l'a rencontré.

C'est un personnage hors du commun. Le Landais Francis Rosique qui habite à Hossegor dans les Landes, participe à 77 ans aux championnats de France de sauvetage côtier sur la plage sud jusqu'au samedi 10 septembre 2022. Plus de 700 candidats s'affrontent sur différentes épreuves sportives, directement dérivées du travail des sauveteurs au bord des plages landaises pendant l'été.

Francis Rosique, s'est pris de passion pour ce sport de sauvetage côtier que très récemment. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il remporte des compétitions dans sa catégorie. "Avec mon épouse qui me suit, on a gagné des titres européens à Riccione il y a deux ans." A Hossegor cette année, le Landais est de retour sans vouloir forcément vouloir remporter la compétition. "Je fais ça pour le maintien, un vétéran qui stagne est un athlète qui progresse. Le premier but c'est le maintien, pour que je sois encore en activité, c'est aussi pour la santé. Tant que je peux le faire je continue", explique le licencié du club de sauvetage côtier d'Hossegor. "Les 80 ans qui arrivent ça me sonne un peu en travers, mais j'ai envie de prouver pour faire continuer à faire du sport."

Des concurrents plus jeunes

D'autres concurrents sont bien plus jeunes. "Je fais du sauvetage côtier sportif à haut niveau depuis 10 ans", raconte Elise championne d'Europe de cette discipline à seulement 17 ans. "C'est ma mère qui m'a mis dedans depuis que je suis toute petite, elle était elle-même sauveteuse au bord des plages. C'était en premier lieu pour que j'apprenne à connaitre l'océan." Le but d'Elise n'est pas non plus de gagner des titres, c'est plutôt de surveiller pendant l'été les plages landaises. "Il ne faut pas perdre d'esprit que ce n'est pas seulement un sport ce sont aussi des valeurs qui sont transmises. Si le sauvetage sportif existe c'est avant tout grâce aux gens qui surveillent les plages", juge-t-elle.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule : "la finalité de ce sport, ils l'ont bien tous en tête, c'est de pouvoir aller sauver quelqu'un. Ils veulent tous être à 18 ans MNS (Maitre-nageur sauveteur, NDLR)". Le club d'Hossegor est par ailleurs un centre de formation de ces futurs sauveteurs.