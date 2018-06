Avesnes-sur-Helpe, France

Le professeur également rappeur sous le nom de Boskomat a été repéré par le créateur anglais de Studytracks une application qui permet aux 4° et 3° de réviser le bac en musique. Après avoir percé le marché américain, le britannique voulait se positionner en France. Il a découvert Boskomat sur internet grâce au clip Idée Folle qu'il avait fait avec ses élèves en 2014 .

Avec 3 autres rappeurs maubeugeois du Secteur 7, ils sont partis enregistrer à Londres 120 leçons de français, d'histoire géo, de maths, de SVT ou d'éducation civique.

Un exercice pas forcément toujours évident pour le prof qui a du rapper sur le fascisme ou encore dans un tout autre domaine sur la reproduction.

L'application est en partie gratuite et propose donc des leçons rappées mais avec chaque fois un support écrit qui reprend le cours des manuels. Un outil pédagogique que Matthieu Guszkiewicz utilise avec ses 4° et 3° depuis avril. Quand il lance une leçon sur la différence entre le futur simple et le conditionnel présent, des élèves se mettent à se dandiner sur leur chaise

C'est beaucoup plus sympa qu'une leçon de 30 minutes, c'est plus précis et au moins on s'amuse bien. C'est beaucoup mieux pour apprendre, il faut juste retenir le morceau

L'application qui a déjà été téléchargée plus de 60 000 fois séduit a priori l'éducation nationale, le prof rappeur espère donc qu'elle soit généralisée dans les collèges et pourquoi pas dès la 6° ou encore pour le bac.