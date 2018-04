Dieppe, France

Sa Berlinette fait partie de la première édition, la première série sortie des chaînes de l'usine de Dieppe. 1955 bolides, comme l'année de naissance de son aïeule, et tous numérotés. Celui de Dominique Garçonnet porte le numéro 133, comme l'indique la plaque fixée sous le tableau de bord. Quand il a commandé son Alpine A110, il y a un an et demi, Dominique Garçonnet était encore président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dieppe.

L'Alpine de Dominique Garçonnet porte le numéro 133 © Radio France - Christine Wurtz

"J'ai toujours milité pour la renaissance de la marque et j'avais dit publiquement que si Renault relançait le modèle, je serais un des premiers acheteurs. D'abord c'est de l'emploi pour Dieppe et c'est du travail pour les sous-traitants"

Aujourd'hui, Dominique Garçonnet a quitté la présidence de la CCI mais il en reste un élu. Début avril, il a reçu sa berlinette et comme promis, il a emmené France Bleu faire un tour à bord.