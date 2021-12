VIDÉO - À Ernée en Mayenne, ils nagent pendant 24 heures pour le Téléthon

Quatre équipes de nageurs viennent de se lancer dans un beau défi sportif, ce vendredi 3 décembre au soir à Ernée, en Mayenne : ils se relaient pendant 24 heures dans la piscine Aquafitness afin de récolter des fonds pour le Téléthon. Les nageurs ne doivent pas s'arrêter avant le lendemain, samedi 4 décembre 17h, pour le plus grand plaisir des spectateurs au bord du bassin. Retour en images sur le top départ.

Les premiers nageurs avant le top départ des 24H de la nage à Ernée. © Radio France - Céline Autin

Pas une compétition, mais une performance en faveur du Téléthon

L'initiateur du défi, Quantin Grossemy, assiste avec fierté au départ des 24H de la nage. Ce maître-nageur a réussi à faire participer quatre équipes : celles de l'Aquafitness, qui accueille l'événement, celle du club de plongée d'Ernée, celle de l’Ernéenne Triathlon et une équipe composé d'élus et d'agents de la communauté de communes. "On ne va pas dormir beaucoup, mais on a le dimanche pour se reposer !" sourit-il.

Avec ce défi, il souhaite se démarquer par une performance physique et solidaire à l'égard du Téléthon, que l'on soit novice ou expérimenté : "chacun nage comme il veut, sur le dos, en crawl ou en papillon."

Des spectateurs venus encourager les nageurs d'Ernée. © Radio France - Céline Autin

Les curieux sont les bienvenus pour encourager les nageurs jusqu'à samedi, 17h. Une boîte à dons permet aux spectateurs de mettre quelques euros à chaque longueur ... et promis, on ne s'ennuie pas à regarder ce vrai marathon ! Régis est venu encourager des amis : "chaque équipe a sa stratégie, certains ont des palmes, d'autres des tubas, d'autres des flotteurs ... en fait c'est assez relaxant pour nous à regarder !"