VIDÉO - À la découverte d'un logement insolite à Pommerieux dans le Sud-Mayenne

On continue ce matin notre série d'été réalisé par la rédaction de France Bleu Mayenne, direction le Sud-Ouest mayennais. À Pommerieux au lieu-dit La Basse bergerie, se cache des logements insolites comme des cabanes dans les arbres et des roulottes. Visite guidée du domaine.

On continue ce matin notre série d'été réalisé par la rédaction de France Bleu Mayenne, direction le Sud-Ouest mayennais. À Pommerieux au lieu-dit La Basse bergerie, se cache des logements insolites comme des cabanes dans les arbres et des roulottes, le tout dans un grand espace de plusieurs dizaines d'hectares. Visite guidée du domaine, la Chouette Cabane avec Gwendoline Houtin, la gérante.

Cabane dans les arbres à Pommerieux © Radio France - Valentin Plat

Chaque logement possède un étang privatif juste à côté afin d'avoir un peu de fraicheur. Comptez 155 euros par nuit en saison haute, 135 euros en basse saison. À l'intérieur, on retrouve le confort d'une maison, avec un grand lit, un espace WC avec des toilettes sèches. Pour la plus grande cabane, un second lit en hauteur est disponible pour les enfants. "C'est un endroit très agréable pour les couples", explique Gwendoline Houtin, la gérante du domaine. "On a déjà eu des demandes en mariage, des surprises et c'est ce qui rend ce lieu un peu magique".

Cabane dans les arbres à Pommerieux © Radio France - Valentin Plat

CARTE - En août, découvrez chaque jour un nouveau coin en Mayenne