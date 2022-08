VIDÉO - À la découverte de la Doma au domaine des pierres jumelles à Saint-Gemmes-le-Robert

Au domaine des pierres jumelles, à Saint-Gemmes-le-Robert (Mayenne), Frédéric Bonnand propose plusieurs logements insolites. Zoom sur la Doma, aussi appelée "maison des Schtroumpfs", en pleine nature.

Chaque matin du mois d'août, France Bleu Mayenne vous emmène à la découverte d'un coin de votre département, à travers un loisir, une personnalité locale, un cimetière, un hébergement insolite ou une anecdote. Pour poursuivre cette série d'été, on part en direction du domaine des pierres jumelles, à Saint-Gemmes-le-Robert, dans le nord-est de la Mayenne. Frédéric Bonnand, le propriétaire nous présente sa Doma : un petit logement de 7 m², fait de chaux et de chanvre.

Reportage à la découverte de la Doma, petite "maison des Schtroumpfs", au domaine des pierres jumelles à Saint-Gemmes-le-Robert (Mayenne) Copier

Pour vous détendre en pleine nature et dormir dans cette "maison des Schtroumpfs", comptez 89 € la nuit pour deux personnes, petit-déjeuner compris.

