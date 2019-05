VIDÉO | À Laval, 12.000 canards en plastique ont fait la course sur la Mayenne

La première Duck Race en Mayenne a eu lieu ce samedi à Laval. Pas moins de 12.000 canards jaunes en plastique ont été jetés dans la Mayenne et près de 40.000€ ont été récoltés pour des associations.

Laval, France

Ce fût un spectacle aussi surprenant qu'insolite à Laval ce samedi après-midi. La première édition de la Duck Race mayennaise a eu lieu entre le viaduc et le pont de l'Europe. 12.000 canards jaunes en plastiques ont été jetés vers 15h30 depuis le viaduc pour cette drôle de course.

Des centaines de Mayennais, très amusés par cet événement, se sont massés au bord de la rivière et sous un joli soleil. D'une valeur de 3€ chaque canard engagé sur la course doit rapporter de l'argent à deux associations : Les Voiles de l'espoir qui permet à des enfants atteints de cancer de partir sur une régate maritime pour la Corse pendant une semaine, et l'association T'tralala de Cossé-le-Vivien qui sensibilise sur le handicap.

Quelques institutions mayennaises ont engagés des canards sur cette course : la ville de Laval mais aussi le Stade Lavallois (500 canards achetés par le club).