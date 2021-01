VIDÉO - À Métabief, une descente aux flambeaux hors-norme pour appeler à la réouverture des pistes de ski

Une descente aux flambeaux, pour "ne pas laisser la flamme de la montagne s'éteindre" : des milliers de moniteurs de ski de l'ESF (Ecole du Ski Français) s'y sont prêtés à 17h30, samedi 16 janvier 2021 en France. Une action symbolique organisée par les 220 écoles, pour dénoncer la situation des stations de ski alpin fermées cette saison à cause l'épidémie de coronavirus. À Métabief dans le Doubs, 35 moniteurs sont descendus torche lumineuse à la main, sans public !

Une descente aux flambeaux pour militer

Interdits d'accès au remontées mécaniques, fermées, les moniteurs sont montés à pieds avant de dévaler la piste. L'objectif est de faire passer un message pour Stéphane Brisebard, le nouveau directeur de l'ESF de Métabief : "d'habitude on fait ça pour nos clients, là on veut prouver que l'on est encore présent, on est impatient, on s'entraîne. C'est fort, il y a presque tous les moniteurs de l'école, même sans public. On se serre les coudes pour nous, pour toute l'économie de la station et pour donner de l'espoir aux clients qui comptent sur nous."

Rouvrez les remontées mécaniques - Marie-France, monitrice de ski à l'ESF de Métabief

Le maire de Métabief ne s'est pas rendu sur place ce samedi. Il n'était pas d'accord avec la décison de l'ESF, qui n'a pas convié l'ESI (Ecole de Ski Internationale), l'autre école du ski de Métabief, à cette descente aux flambeaux. "En cette période nous avons besoin d'unité et de solidarité," considère Gael Marandin, le maire.