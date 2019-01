VIDEO - A Oye-Plage, une jeune fille de 89 ans donne sa collection de poupées !

Par Cécile Bidault, France Bleu Nord

Donne poupées contre bons soins ! A Oye-Plage, entre Calais et Dunkerque, une habitante de 89 ans, Estelle Leroux, collectionneuse de poupées, a décidé de s'en séparer, car elle a de plus en plus de mal à les entretenir. Sa condition : qu'on s'en occupe bien.