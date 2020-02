VIDÉO- A Palaiseau, ils veulent battre le record de France de dominos

Pour ce troisième Dominos Day de Palaiseau, le choix du thème s'est porter sur les jeux de société. Les organisateurs comptent bien battre le précédent record de France, en faisant chuter plus de 80 000 petites briques.

Palaiseau, France

Palaiseau va peut-être décrocher un record de France ! Ce vendredi, à l'occasion de la troisième édition du Dominos Day, entre 80 000 et 90 000 pièces doivent tomber, et battre ainsi le record déjà existant, établi l'été dernier à Verdun : 72 729 dominos.

Depuis lundi, ils sont quelques dizaines de bénévoles à se relayer pour réussir à tout poser dans les temps. Une opération qui demande rigueur et précision : la moindre erreur et ce sont des heures voire des jours de pose à recommencer.

Le thème, cette année, les jeux de société. "Cela parle à tout le monde, aux petits comme aux grands", explique Thibault Lesne, la tête pensante, celui qui a dessiné toutes les fresques et qui se prépare depuis plusieurs mois. "Je demande aussi à mon entourage pour faire des fresques générales, et pas uniquement mon ressenti". Voilà donc un Scrabble géant, un Mille Bornes, un Monopoly ou encore un plateau de petits chevaux, totalement dessinés en dominos, qui apparaissent, au fur et à mesure de l'avancée des bénévoles.

Certaines fresques sont bluffantes de réalisme. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

A l'initiative du Dominos Day, on retrouve le centre social des Hauts de Garenne de Palaiseau, qui voulait ainsi renforcer le lien entre les habitants du quartier. Chose faite pour Thibault Lesne. "Il y a des gens qui reviennent d'année en année, il y a des nouveaux. C'est super agréable de voir des gens qui ne se connaissent pas travailler ensemble, s'entraider, réfléchir aux problèmes qu'ils rencontrent. Je pense que la mission est réussie !"

Thibault Lesne est tombé dans les dominos étant petit.

Le verdict du record tombera peu après 20 heures ce vendredi, lorsque les huissiers constateront, ou non, que le défi est relevé. Thibault Lesne lui ambitionne déjà de continuer, avec un objectif, dépasser la barre symbolique des 100 000 euros.