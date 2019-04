VIDÉO - À Quimper, on imprime votre photo sur votre café !

Au café des Têtes de l'Art à Quimper, on peut désormais boire un expresso avec sa photo imprimée dessus ! Passionnés de photographie, Laurent Laveder et sa belle-fille ont acheté une imprimante qui tire des portraits aussi vrais que nature... sur les boissons.

Quimper, France

Vous connaissiez peut-être déjà le dessin sur café, voici la photo sur mousse de lait ! Au café des 4 Têtes de l'Art à Quimper, on est photographe de père en belle-fille, et cette passion se décline jusque sur les boissons.

Pour un euro cinquante de plus, vous pouvez désormais imprimer une photo sur votre café avec une encre alimentaire de caramel ou de chocolat. "On installe les gens devant un cadre blanc, on fait une photo avec notre téléphone portable, et on envoie l'impression", explique Laurent Laveder, qui expose ses photos aux Têtes de l'Art, tandis que sa belle-fille Manon tient le café.

"Ça peut être un peu flippant"

Versée dans une tasse en forme d'objectif photographique, la boisson est recouverte d'une épaisse mousse de lait et posée dans l'imprimante à café. En quelques secondes, le portrait apparaît, saisissant de précision.

"C'est original, mais je ne ferais pas ça tous les jours", lâche Emma, qui a tenté l'expérience sur son chocolat chaud. Laurent le concède, boire son propre visage peut être "un peu flippant".

"Une femme est même venue avec son chien !"

"Certains trouvent ça narcissique, pointe le photographe. Mais les gens viennent surtout par curiosité, et pour s'amuser !" Les clients se photographient entre amis, en couple, ou avec leur animal de compagnie.

"La semaine dernière, une femme est même venue se faire tirer le portrait avec son chien !"

L'objectif de cette imprimante est surtout d'attirer les curieux. "Le surcoût ne rentabilise pas la machine, affirme Laurent. Pour nous, c'est le moyen que les gens découvrent notre boutique par un autre biais, et s'intéressent aux photos qu'on fait".