EN IMAGES - On a testé pour vous : dormir accroché à une falaise en Haute-Savoie

Entre la plateforme et la forêt il y a environ 150 mètres de vide. Le lac d'Annecy est 500 mètres en dessous

Le moins qu'on puisse dire c'est que c'est une chambre... avec vue. La société Inax Aventure, propose de passer une nuit accroché à une falaise, avec vue sur le lac d'Annecy en Haute-Savoie. Cette technique inventée et utilisée par les plus grands grimpeurs (qui gravissent des voies tellement grande qu'ils ne peuvent pas les escalader en une journée) se démocratise pour le grand public. France Bleu Pays de Savoie a testé pour vous.

Randonnée et descente en rappel

L'aventure commence avec une petite grimpette sur le Mont Baron tout proche du célèbre Mont Veyrier. Le groupe est composé de Marco, un moniteur d'escalade diplômé d'Etat, de Christophe, originaire du Nord-Pas-Calais en vacances en Haute-Savoie, et de notre journaliste. Au bout d'une trentaine de minute, nous arrivons au sommet de la falaise. C'est parti pour une descente en rappel d'environ 25 mètres.

Aidé d'un moniteur d'escalade professionnel, les clients descendent en rappel sur une trentaine de mètres. - Photo donnée à France Bleu

Puis après un court passage d'escalade, vient le moment où il faut monter sur "le portaledge", une sorte de lit de camp accroché à la falaise. "C'est une technique utilisée par les plus grands grimpeurs du monde pour effectuer de grandes voies d'escalade. Notre but c'est de vous faire vivre dans la peau d'un grimpeur le temps d'une nuit", explique Rose Brasselet, organisatrice chez Inax Aventure. Les trois conditions essentielles pour vivre cette aventure sont "d'être un minimum sportif, de ne pas avoir le vertige, et d'aimer les défis."

Au menu : c'est une fondue savoyarde.. suspendue. © Radio France - Julie Munch

Pour assurer la sécurité, nous sommes en permanence accroché à une ligne de vie verte, elle-même fixée à la paroi de la falaise.

La vue sur Annecy, le lac, et le coucher de soleil. © Radio France - Julie Munch

Pour tenter l'expérience, prévoyez un budget de 390 euros par personne et par nuit. Ce prix comprends l'accompagnement d'un moniteur d'escalade professionnel, le matériel de sécurité, la fondue et le petit déjeuner... avec vue.