VIDEOS - On a testé pour vous le saut à l'élastique à l'Isle-Jourdain, dans la Vienne

Lorsque l'on arrive à l'Isle-Jourdain, on voit directement le viaduc : 304 mètres de long, interdit à la circulation des voitures, et surtout lieu reconnu du saut à l'élastique dans le Poitou. On remarque d'ailleurs directement les élastiques le long du site. Après avoir payé 55 euros, on rejoint donc le groupe de sauteurs qui attendent tranquillement leur tour.

Les doigts de pied dans le vide

Première étape : la sécurité. On enfile un baudrier, deux jambières ainsi qu'une sangle, trois éléments de sécurité au total. Et surtout, Cyril, le moniteur nous fait un point sur la sécurité. On est une dizaine à écouter les conseils. "Quand l'élastique sera attaché, qu'on vous donnera le top départ, il faudra se placer sur le parapet. Donc on viendra placer le pied droit en premier, puis le pied gauche, on avancera les pieds bien au bord, les doigts de pied dans le vide, on écarte les bras, et on pousse fort sur les jambes pour faire un super saut de l'ange."

Les jambes tremblent

C'est le festival des cris : sourd, strident, aigü. Avec Cécile, originaire du coin, on ne se connaît pas, mais on décide de sauter ensemble. On monte sur le parapet. La vue est vertigineuse. Les jambes tremblent. Cyril, le moniteur, et Amaury se tiennent juste à côté. Surtout ne pas regarder en bas. On écarte les bras. Et au top, on saute.

La chute est ultra rapide, on n'a même pas le temps de voir l'eau se rapprocher que l'élastique se retend, pour le premier rebond. La tête en bas, on a rapidement le tournis. Après, il faut se redresser pour de ne pas rester les pieds en l'air. On atterrit sur une barque, où un moniteur nous réceptionne pour nous ramener vers la rive. Difficile de trouver des mots pour expliquer qu'on ressent, c'est en tout cas un sacré choc. L'adrénaline en somme. Et un vrai bol d'air.