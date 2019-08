VIDÉO - On a testé un escape game dans la forteresse de Chinon

Les escape game sont en plein boom en Touraine. Plusieurs formes de ces jeux à énigmes existent mais très peu dans des lieux insolites comme dans des châteaux. On a testé pour vous celui dans la forteresse de Chinon.

Chinon, France

Le secteur du tourisme se met à l'heure des jeux. De plus en plus de sites se lancent dans "l'escape game" en Touraine, ce sont des jeux de pistes à base d'énigmes et de recherche. L'Abbaye de Marmoutier, le château d'Amboise, le prieuré de St-Cosme, mais aussi la Forteresse royale de Chinon. Le but : attirer de nouveaux publics, plus particulièrement les jeunes et les familles.

Une autre façon de visiter aussi. On a suivi une famille en vacances à Chinon, qui découvrait pour la première fois ce type de jeu.

Christophe, Isabelle et leurs enfants, grimoire d'indices à la main, se lancent donc à la recherche de la première pièce de jeu, une peu ambiance "Carte aux trésors", le jeu télé avec les hélicoptères bleu et rouge. Mais ici, pas d'hélicoptère, seulement des énigmes, des clefs et des coffres. Et surtout un cadre magnifique.

La famille à une heure pour réussir à trouver la solution et sortir de la pièce. Elle se creuse donc les méninges, et cherche à percer tous les secrets de la salle du Trésor du château. Et la victoire arrive au bout de 59 minutes et 30 secondes. Tiffany, maîtresse du jeu, les félicite : "Vous avez bien assurés, à part les symboles, où c'était un peu plus compliqué", sourit-elle. "Les énigmes sont pas mal", résume Christophe le papa. "Mais faut dire que c'est un peu dur. Il y a deux ou trois choses auxquelles il fallait penser".

En Touraine, 11 sites proposent ce type de jeu

Un jeu à la mode dans un cadre ancien. Voilà le pari de Sébastien Rautureau, responsable du site, qui a misé sur l'escape game pour stimuler l'attractivité de la forteresse, premier lieu touristique du département à avoir tenté l'expérience. "Ce concept attire de nombreuses personnes, y compris des publics qu'on attendait pas avant. Les jeunes particulièrement", se félicite Sébastien Rautureau. "C'est plus stimulant de découvrir un lieu par le jeu, pour eux. C'est pour cela que l'escape game était le moyen parfait d'attirer de nouveaux touristes."

L'escape game existe depuis 2016 au château de Chinon et a touché plus de 3 500 visiteurs pour cette activité.

Un concept qui a le vent en poupe en Touraine : 11 sites proposent aujourd'hui des "escape games" de ce style.