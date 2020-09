VIDÉO - "À toi virus couronné", une chanson et un clip crées par les résidents d'un Ehpad Berrichon

"À toi virus couronné" ! C'est le titre de la chanson écrite par les résidents de l'Ehpad "Les résidences de Bellevue" à Bourges, épaulés par deux animatrices sociales. Rapidement, l'idée est venue de tourner un clip au sein de l'établissement, pendant le confinement. La vidéo a été publiée il y a quelques jours et a déjà été visionnée près de 3 000 fois.

Une chanson et un clip pour dire "merci"

Ils se sont tous mobilisés autour de ce projet artistique, tant les résidents de l'Ehpad que le personnel. "Tous les services sont représentés : technique, administratif, blanchisserie ou encore évidemment le personnel soignant" précise Corinne Bodin, la responsable des affaires générales au sein de la structure.

Le confinement a été une période difficile mais cela a aussi été des moments de joie et de partage et c'est ça qu'on voulait mettre en valeur dans ce clip !

Tous avaient à cœur de remercier les personnes qui sont venues en soutien pendant le confinement. "On a reçu beaucoup de messages, de lettres, même parfois d'inconnus! Alors on voulait leur dire merci !". La chanson a été écrite pendant la période du confinement, à la fois par des résidents et par deux animatrices sociales et le message se veut plein d'espoir. "Certes, le confinement a été une période difficile mais cela a aussi été des moments de joie et de partage et c'est ça qu'on voulait mettre en valeur dans ce clip" raconte Corinne Bodin. Celle qui a donné sa voix au texte c'est une chanteuse de Bourges, Laura Mauger, alias LL Swing.

Cet Ehpad, "Les résidences de Bellevue" à Bourges, a été épargné par le coronavirus, aucun cas n'a été recensé. La structure a rouvert depuis le 11 mai, avec un protocole sanitaire strict pour les visiteurs.