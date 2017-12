Vidéo : à Toulouse, le lutin du père Noël livre votre sapin bio et local en vélo électrique

Pour la première fois, un producteur de sapin se lance dans la livraison de sapins à domicile à Toulouse. Vous commandez votre sapin bio ariégeois sur Internet, et il vous est livré chez vous à bord d'un vélo électrique. Reportage en images.

La journée commence à l’entrepôt. Pierre, le livreur charge ses sapins dans la remorque de son vélo : "Je choisis en fonction des commandes, et j'en rajoute quelques-uns pour que les gens qui me voient passer puisse avoir un aperçu de notre gamme. Je peux mettre une quinzaine de sapins à l'arrière de mon vélo, et jusqu'à 300 kilos, avec les socles". Coupés quelques jours avant la livraison, les sapins sont stockés dans un garage frais et humide, pour qu'ils restent en pleine forme.

Pour bien connaître son produit, Pierre a participé à la coupe des premiers sapins, il y a une dizaine de jours, en Ariège © Radio France - Nolwenn Quioc

Mais pas question de chômer, les clients attendent leur sapin. Direction St Georges, où Marie et Jean-Philippe réceptionnent leur Nordmann. "C'est moi qui me suis chargée de la commande, confie Marie, et c'est super ! C'était important de choisir un sapin local en plus du bio, car à quoi ça sert s'il vient de l'autre côté de la planète ?" Et effectivement, ces sapins n'ont pas traversé les océans : ils viennent d'Ariège, de Montjoie-en-Couserans où se situe l'exploitation de France Sapin Bio.

Des conseils pour bien conserver son sapin

C'est aussi l'occasion pour Pierre de donner des astuces pour bien conserver son sapin : "Ne le mettez pas près d'un radiateur, et pulvérisez-le d'eau deux à trois fois par semaine, conseille le jeune homme. Il est bio, donc c'est de la bonne qualité, mais n'oubliez pas qu'il est toujours vivant, il faut donc le préserver. Et si vous pouvez, mettez le socle en bois dans une bassine pour qu'il ait toujours de l'eau".

Dans sa remorque, Pierre transporte un échantillon de Nordman et d'épicéas, de 1m à 2m50 © Radio France - Nolwenn Quioc

Et c'est déjà reparti pour une autre livraison. Dans les rues de Toulouse Pierre ne passe pas inaperçu avec son gilet rouge, son bonnet pointu et ses chants de noël. On le prendrait presque pour le lutin du père Noël ! "et oui, c'est moi ! je distribue de la joie ! je mets de la musique pour attirer l'attention des gens et pour mettre une ambiance festive... ce sont des musiques un peu entêtantes, mais dans ce genre de contexte, on les accepte !".

"Je vends du rêve, j'anime le centre-ville !" Pierre, le livreur de sapins à vélo, prend son rôle très à cœur

Le reste de l'année, le livreur de sapins est designer graphique. "Ça me permet de changer d'air, et de faire du sport ! même avec l'assistance électrique, quand il faut tirer 300 kilos de sapin, à la fin de la journée je sens bien mes mollets !" Le lutin aura bien mérité sa part de bûche le 24 décembre.