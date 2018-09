Saint-Lô, France

L'annonce ne dit pas "proche école et tous commerces", mais elle pourrait. 200 mètres carrés, huit pièces, vue imprenable. Construction 1942, fabrication... germanique. Un blockhaus de la Seconde guerre mondiale est à vendre sur les petites annonces immobilières de Saint-Lô. Il est situé rue des Boujoineurs, tout près de l'école des Palliers. Son prix ? 62 000€.

Un bunker à vendre à Saint-Lô. 200m2, béton armé, proche tous commerces. Construction 1942, fabrication germanique. #Manche on vous fait la visite ? ⤵️ https://t.co/EqLb04l9MIpic.twitter.com/G6pZZUlqbs — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) September 23, 2018

"Je reçois des appels de toute la France", explique Annie Dupard, agente immobilière chargée de vendre le mastodonte de béton armé. Surtout des curieux, et des passionnés : "Un monsieur du Nord de la France, un historien, m'a appelé dès qu'il a vu l'annonce. Il veut le garder tel quel, et y installer sa caravane l'été".

Construit pour abriter l'état-major allemand

Construit en 1942, le blockhaus devait protéger l'état-major allemand, installé dans le château de Commines, en cas d'attaque aérienne. Le bunker a d'ailleurs été construit au fond du jardin du domaine. Jean Mignon, ancien élu saint-lois et ex-conservateur du mémorial de la ville, a grandi à 500 mètres du bunker.

J'ai souvent dit aux Américains, en passant ma main sur un plan de la ville : vous avez tout rasé, sauf l'état-major allemand !"

Il avait 14 ans lors de sa construction : "les Allemands avaient mis une palissade en bois, on regardait par les trous et la sentinelle nous criait : raus, raus !". Selon lui, le bunker, et la maison de Commines toute proches, ont bizarrement été épargnés par les bombardements américains au moment du débarquement.

Exercices des pompiers et vente aux enchères

La suite de l'histoire du bunker est plus floue. Un temps propriété du département, il a servi pour les entraînements des pompiers en milieu confiné, avant d'être revendu aux enchères en 2002. Il n'est pas classé, alors un propriétaire privé l'achète avec le projet de construire un bâtiment par-dessus - le bunker "peut très bien faire office de fondation pour construire une maison", selon Annie Dupard.

L'installation électrique est d'époque !"

L'homme a aujourd'hui décidé de le vendre, avec le terrain sur lequel il est situé, d'environ un hectare. A 62 000€, "c'est pas cher pour ce que c'est, un patrimoine inestimable ! c'est ce que m'a dit un passionné parisien qui m'a appelé pour se renseigner", explique l'agente immobilière.