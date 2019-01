VIDEO Amiens : une animalerie lance un appel à témoins pour retrouver Rosy, petit perroquet volé pendant un cambriolage

Amiens, France

Elle s'appelle Rosy, elle a 6 mois. Ce petit cacatoès rosalbin a été dérobé il y a une semaine, en pleine nuit, au magasin Tom&Co de la zone commerciale Vallée des Vignes à Amiens. L’oiseau était très proche de l’équipe de l’animalerie qui veut tout mettre en œuvre pour la retrouver.

« C’est sûr : c’est un contrat, une commande. »

Rosy a été volée pendant un cambriolage. Une scène filmée par les caméras de surveillance de l'animalerie : le cambrioleur est passé par un conduit d'aération et il a clairement ciblé l'oiseau : il n'a rien pris d'autre. Le perroquet était affiché à 1800 euros. Franck Guyon, le gérant de l’animalerie est très affecté par cette disparition : « Un perroquet, c’est quelque chose de très particulier. Les liens qu’on a avec sont difficiles à expliquer. Ils sont très intelligents. Pour moi, au sein d’une famille, si je devais faire une hiérarchie, je le placerais _entre le chien et l'enfant_. Ils ont la parole. C’est vraiment un animal à part. Rosy était très proche de nous, elle était tès souvent en liberté et venait nous réclamer des caresses. En ce moment, on trouve peu de rosalbins, vu que la période de reproduction est plutôt au printemps. Je pense qu'elle a été volée parce qu’elle a une valeur à la revente. Pour moi, c’est sûr : c’est un contrat, une commande. »

L'animalerie a donc lancé un appel sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver Rosy. Elle a publié cette vidéo pour aider à identifier l’oiseau. Mercredi 16 janvier 2019, elle avait été vue plus de 160.00 mille fois.

Un perroquet de la même espèce volé il y a moins d'un mois à Montdidier

Un cambriolage qui interroge l'équipe de l'animalerie. D’autant qu’un autre perroquet de la même espèce nommé Pouic-Pouic a aussi été dérobé lors d'un cambriolage mi-décembre à Montdidier. Sa propriétaire a fini par le retrouver dans une animalerie en Belgique.

Depuis la publication de l'appel à témoin Rosy aurait été vue à deux reprises : près du de stade de la Licorne à Amiens et du coté de Noyon. A chaque fois, Franck Guyon et ses salariés se sont déplacés. Mais à chaque fois, ils ont fait chou blanc.

Les salariés de l'animalerie espèrent maintenant récolter un maximum d’informations qui les mèneront, peut-être, jusqu’à Rosy.

Si jamais vous l'apercevez dans la nature, l’animalerie conseille d’essayer de l’appâter avec des cacahuètes ou des graines de tournesol, de -si possible- prendre une photo et de les contacter dans les plus brefs délais.