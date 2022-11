VIDEO Anne Amor, body buildeuse catégorie bikini n'est pas encore rassasiée

Ce 11 novembre une athlète poitevine concourt en Belgique à une compétition internationale de body building avec encore des envies de gagner. Anne Amor, d'origine britannique, est installée depuis quelques années dans le Poitou et s'entraine tous les jours au Ranch de Sanxay. Depuis 2016, elle enchaine les compétitions et aujourd'hui à 31 ans, la championne d' Europe (2019) concourt dans la catégorie : Bikini athlétique. Il y a quelques jours elle nous a ouvert les portes du centre Temple Centaure , où elle s'entraine spécifiquement depuis des mois pour cette compétition. Elle doit tout donner et livrer une prestation parfaite devant le jury : des mois de sueurs, de sacrifices, de diet, pour rendre la meilleure prestation en l'espace de 10 petites minutes. Celle qui se dit "pudique" dans la vie de tous les jours, reconnait adorer l'entrainement, et s'éclater en compétition. La jeune femme à la tête bien pleine et bien faite nous a ouvert les portes de sa salle d'entrainement et s'est livrée sans filtre sur ce monde particulier du body building, sur son rapport aux autres, à la nourriture, à son corps, qu'elle aime regarder à l'entrainement pour travailler son "posing" mais qui ne se mâte pas le reste du temps, elle nous assure même privilégier un maillot une pièce à la plage, alors qu'elle peut beaucoup donner en bikini devant un jury et du public. La coache sportive trouve très gratifiant d'être un exemple pour les élèves qu'elle entraine et qui se se sentent mieux dans leur corps grâce à elle.

