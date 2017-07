VIDÉO - Annecy : la Mini Moke qui roule et qui flotte de Ludovic Lazareth

Le constructeur auto et moto annécien Ludovic Lazareth vient de présenter sa nouvelle création. Un petit 4x4 aussi à l’aise sur route que sur l’eau. Sa Mini Moke amphibie à plus de 50 000 euros a déjà séduit quatre clients.

Brigitte Bardot appréciera certainement. Dans les années 60, l’icône du cinéma français se baladait au volant de sa Mini Moke dans les rues de Saint-Tropez. Un demi-siècle plus tard, ce pick-up tout terrain, inventée à l’origine pour l’armée britannique, a retrouvé une seconde jeunesse dans l’atelier de Ludovic Lazareth. Elle est toujours aussi belle et ludique, mais en plus de rouler le constructeur annécien a décidé de la faire flotter. "C’est un véhicule typé vacances et c’est un le rêve de chacun de se dire : j’ai une voiture et je vais dans l’eau avec."

Petite hélice

La Mini Moke amphibie de Ludovic Lazareth est un 4x4 équipé d’un moteur thermique monocylindre de 450 cm3 (20 chevaux). "Cette voiture est une monocoque avec des pontons latéraux qui font office de flotteurs", explique le constructeur. Pas de portes, pas toit et un tableau de bord minimaliste avec LE bouton qui permet de passer de la route à l’eau. "Il y a une position tout-terrain, une position ville (vitesse maxi 90 km/h) et la position mer ou lac." Quand cette dernière est enclenchée, une petite hélice située sous la voiture prend le relai des roues. "Et on peut naviguer à 5 km/h environ."

Le fameux bouton de la Mini Moke amphibie qui permet de passer de la voiture au bateau. © Radio France - Richard Vivion

Moitié voiture, moitié bateau, la Mini Moke et ses (seulement) deux places affiche un prix de… 50 000 euros. "Elle est destinée, à la base, à un marché de gens fortunés qui, par exemple, possède un yacht et qui pourront l’utiliser pour se rendre en ville", indique Ludovic Lazareth. "Mais, elle peut être aussi utilisé comme un engin de plage, comme un pédalo." Quatre clients ont déjà commandé cet engin amphibie.

Fiche technique de la Mino Moke amphibie (source @Lazareth) -

Ludovic LAZARETH

Né à Annecy, il a monté sa société en 1998. Son garage est situé au Parc de Glaisins à Annecy-le-vieux (Commune nouvelle d’Annecy). Il emploie six personnes.

Il est préparateur auto moto français depuis 10 ans, spécialisé dans la construction sur mesure "Made in France".

Il propose des véhicules à la carte et a des clients de France, en Arabie Saoudite, en Chine.

Il construit en moyenne depuis 2004 12 machines par an

Ludovic Lazareth travaille régulièrement pour le cinéma. Il a notamment créé des véhicules pour Mathieu Kassovitz dans "Babylone AD", pour le film "A fond" de Nicolas Benamou, avec Luc Besson sur "Taxi 4" et "Valérian".