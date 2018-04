Hervé Le Merrer est le premier à avoir traversé l'Atlantique à la godille, en 59 jours. Le champion partage son expérience et ses astuces pour godiller.

Bretagne, France

Il l'a fait et est le seul à l'avoir fait. Relier les Canaries à la Martinique n'a pas été une mince affaire pour Hervé Le Merrer, pourtant skipper confirmé. Car cette traversée, il l'a réalisé uniquement à la force de ses bras, à la godille, à bord d'une petite embarcation de 5,60 mètres.

Il se souvient de conditions de mers très difficiles, "avec des creux de minimum trois mètres". Le marin godillait huit heures par jours et en a mis 59 pour arriver aux Antilles.

Cela fait un mois et demi qu'il est revenu chez lui, en Bretagne. Et il se retape, mentalement comme physiquement. Hervé Le Merrer souffre toujours, non pas des bras, mais des jambes.

Cette expérience, "une véritable aventure", il la partage avec ses amis godilleurs. Ce samedi, il était à Lorient, accueilli par ses camarades de Groix, qui avaient déployé des banderoles pour lui souhaiter la bienvenue.

Le marin a passé 59 jours à bord d'Eizh an eizh, une embarcation de 5,60 mètres. © Radio France - Pauline Kerscaven

Un nouveau projet : l'Atlantique nord

Hervé le téméraire n'en a pas eu assez. "J'ai envie de continuer, je ne veux pas laisser la godille orpheline de records les prochaines années", explique-t-il. Il compte donc relever un nouveau défi : relier le Canada à la Bretagne, "Lorient ou Brest, je ne sais pas encore". Départ prévu début 2020.

Le temps pour lui de trouver des sponsors pour financer son voyage et la construction d'un nouveau bateau. Tout en travaillant - il est skipper - il va donc sillonner la Bretagne pour présenter son projet. Il sera de tous les rendez-vous de godilleurs cet été, de Trébeurden à Groix en passant par Plouarzel, et fera peut-être le déplacement jusqu'au salon nautique de Paris, avec sa fidèle embarcation, Eizh an eizh.

Tous les conseils d'Hervé Le Merrer pour godiller !

Hervé est un champion mais n'est pas avare de bons conseils pour apprendre à godiller !