"Kim Kardashian et Kanye West ont commandé sur cette borne le 19.02.2020." : une plaque commémorative vient d'être installée dans un fastfood KFC parisien après le passage des deux stars américaines. De quoi provoquer moult réactions sur les réseaux sociaux et une belle opération de communication.

VIDÉO - Une plaque commémorative dans un KFC après le passage de Kim Kardashian et Kanye West

De nombreux fans dans le monde n'osaient y penser : croiser Kim Kardashian et Kanye West entre son burger et ses frites dans un fast-food. Une scène qui pourrait paraître surréaliste et pourtant, c'est ce qui est arrivé ce mercredi 19 février au KFC de Strasbourg-St-Denis dans le Xe arrondissement de Paris. Décision tout aussi inattendue du magasin : installer une plaque commémorative sur la borne de commande :

Kim Kardashian et Kanye West ont commandé sur cette borne le 19.02.2020.

Le couple n'a d'ailleurs pas réussi à terminer sa commande sur la borne, et a du se diriger vers le comptoir. Depuis la diffusion de la vidéo sur internet et les réseaux sociaux du couple, les réactions se multiplient, tantôt amusées, tantôt dépitée :

La direction de KFC France ne pouvait pas passer à côté du retentissement provoqué par cette visite.