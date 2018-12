VIDEO | Après les animaux marins... les papillons débarquent à Océanopolis !

Brest, France

Océanopolis change de registre et s’intéresse aux papillons ! Drôle de surprise pour les visiteurs du parc brestois de découverte des océans. Plus d’une dizaine d’espèces de papillons tropicaux originaires des forêts d’Amérique centrale et d’Amérique du sud volent désormais en liberté dans la serre qui termine la visite du pavillon tropical. Un médiateur propose aux visiteurs de les observer avec des jumelles.

Des jumelles sont proposées aux visiteurs pour observer au mieux tous ces spécimens. - Océanopolis

Des centaines de papillons vont sortir de leurs cocons pendant ces vacances

"Au cours des vacances, les visiteurs assisteront à l’émergence de plusieurs centaines de papillons", explique le parc : "C’est, en effet, sous forme de chrysalides que ces animaux étonnants arriveront à Océanopolis. Chacun à son rythme, ils s’extrairont de leur chrysalide pour offrir un spectacle unique aux plus fins observateurs".