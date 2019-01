VIDEO - Aragon TV diffuse les 4 heures de trajet de la ligne Saragosse-Canfranc

La chaîne de télévision Aragon TV a diffusé ce mardi 1er janvier l'intégralité du trajet en train entre Saragosse et Canfranc, en prime time. Soit 3h45 de rails, et de paysages. Ce phénomène porte un nom : la "slow tv".

Les Aragonais ont découvert un film pas comme les autres ce mardi 1er janvier à la télévision. Ils ont pu visionner, en intégralité, les 3h45 de trajet entre Saragosse et Canfranc, filmés depuis la cabine du conducteur, dans la locomotive. Un film sobrement baptisé "El viaje", "Le voyage", avec des images presque hypnotisantes, de rails qui défilent et de paysages, entre petites gares, brouillard, soleil et vues spectaculaires en montagne, en passant par 29 tunnels. Un trajet, filmé en temps réel, de 218,39 kilomètres.

Le bruit des rails qui défilent

La bande-sonore est on ne peut plus sobre : jusqu'à l'arrivée, vous n'entendrez que le bruit des rails, rythmé par la vitesse du train. Avant de partir pour ce long voyage, la chaîne a rédigé un court texte à l'attention de ses spectateurs.

Ici commence le voyage

"Ici commence le voyage. Une occasion de modifier le temps, d’ouvrir votre esprit, de vous laisser porter, de vous relaxer et de commencer l’année d’une façon différente, sans précipitation. Lentement. Une nouvelle expérience. Asseyez-vous devant la télévision et profitez du voyage."

Le programme a rassemblée plus de 30 000 téléspectateurs, sans compter la diffusion de la vidéo via les réseaux sociaux. C'était aussi la première fois qu'un programme de "slow tv" était diffusé en prime time à la télévision espagnole. Un concept très développé en Norvège, qui prône l'éloge de la lenteur en diffusant en intégralité des trajets en train ou en bateau, des paysages sous la neige ou un feu de cheminée qui crépite. De quoi prendre le temps de se relaxer, puisque chaque film dure plusieurs heures.

La gare de Canfranc a célébré cet été son 90ème anniversaire. Elle devrait, en 2022, être à nouveau reliée à la France grâce à la rénovation du deuxième tronçon de la ligne Pau-Canfranc. La liaison, mise en service en 1864, avait été interrompue en 1970 suite au déraillement d'un train qui avait détruit le pont de l'Estanguet. La section entre Oloron et Bedous a été remise en circulation en 2016. Les relevés pour entamer la rénovation du tronçon Bedous-Canfranc, en passant la frontière au Somport, sont terminés et le débroussaillage a commencé, ce qui permettra d'évaluer plus précisément le coût du chantier. Pour le seul côté français, la remise en état des 32 kilomètres de voie ferrée est estimée à 400 millions d'euros.