VIDÉO - Astronomie : une boule de feu "impressionnante" aperçue dans le ciel vendéen

Un bolide, météore qui traverse le ciel et laisse derrière lui une traînée lumineuse impressionnante, a été aperçu dans le ciel vendéen, ce dimanche soir. Le passage de ce corps céleste a été filmé par un amateur. "Ça a duré quatre secondes mais c'était très impressionnant", confie Cédric Liopé.

Il était à peine plus de 21h30, ce dimanche, lorsque Cédric Liopé s'est levé de son canapé d'où il visionnait le match de Ligue des Nations entre la France et le Portugal pour aller prendre l'air. Comme à chaque fois qu'il lève la tête au ciel, l'homme qui filme le ciel à la recherche d'Ovnis depuis deux décennies a dégainé sa caméra à vision nocturne. Et il a eu le nez creux. "Au bout de cinq secondes, j'ai commencé à voir une lumière rouge au sud et j'ai commencé à filmer", confie cet habitant de Saint-Maixent-sur-Vie.

Un phénomène rare aperçu dans plusieurs villes

A peine sa vidéo postée sur les réseaux sociaux que cet amateur a reçu de nombreux messages de témoins de ce phénomène aussi rare qu'époustouflant. "Certaines personnes disent l'avoir vu à Pessac, près de Bordeaux, à Paris, en Belgique aussi, raconte Cédric Liopé qui n'avait jusqu'alors filmé qu'un seul bolide dans sa vie. Avec ma caméra, j'ai essayé de le suivre car c'était impressionnant. Je voyais bien que ça ressemblait à une météorite. Il est parti vers l'ouest et il y avait un bâtiment à l'ouest d'où j'habite. Il m'a caché la fin mais j'ai eu le temps de voir des flashs."

Ravi d'avoir pu filmer ce phénomène que les astronautes décrivent comme un météore traversant le ciel, laissant derrière lui une traînée lumineuse impressionnante et pouvant parfois être aperçu en plein jour, Cédric Liopé poursuit : "Je pense qu'il s'est désintégré en pleine mer. Apparemment c'est très rare d'en voir alors de les filmer ... Heureusement, j'ai toujours ma caméra que j'allume avant. Du coup, j'ai pu dégainer rapidement. Ça a duré quatre secondes mais c'était très impressionnant."