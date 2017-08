VIDÉO - Atterissage de nuit à l'aéroport de Nice depuis le cockpit d'un A320

L'aéroport de Nice Côte d'Azur est régulièrement désigné comme ayant l'une des plus belles approches du monde. On s'en rend compte avec cette vidéo de nuit, où l'on prend place dans le cockpit d'un Airbus A320. Une vue époustouflante sur la capitale azuréenne et le travail des pilotes.

Les Niçois vous le diront. La plus belle des approches aériennes est à Nice. Très régulièrement, des classements mettent l'aéroport Nice Côte d'Azur dans le top 3 mondial à l'image du dernier sondage de la plateforme de jet privé PrivateFly. Quand on est passager d'un vol à destination de Nice, on s'en rend compte quand l'appareil survole la Côte d'Azur, la mer Méditerranée avant de se poser sur le tarmac qui embrasse la Baie des Anges.

La chaîne YouTube High Pressure Aviation Films a publié une vidéo tournée dans le cockpit d'un Airbus A320, de nuit. Des images sublimes de la Côte d'Azur illuminées où l'on peut suivre les gestes méticuleux du pilote et du co-pilote. Et ça vaut le coup d’œil.

Une des plus belles approches du monde

Une vidéo avait déjà été publiée il y a quelques mois sur la même chaîne YouTube, de jour. L'occasion déjà de profiter de cette approche appréciée des pilotes de ligne.