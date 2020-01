VIDEO - Au Cap d'Agde,le dernier bain naturiste de l'année sous un grand soleil

Cap d'Agde, Agde, France

Se baigner nu un 31 décembre, c'est une tradition depuis plus de trente ans au Cap d'Agde. Plusieurs centaines de personnes se sont encore jetées à l'eau ce mardi, nus ou déguisés, parfois les deux en même temps. Le tout sous un grand un soleil et par une température de 13 degrés dans l'air comme dans l'eau. Un temps presque trop clément pour Michel, perruque blanche et petit pagne en dentelle, douze ou treize derniers bains de l'année au compteur : " on va cuire, il va falloir sortir les lunettes de soleil, on se croirait au mois de juin. Moi je viens jamais l'été, il y a trop de monde et on se brûle les pieds ". Autour de lui, l'ambiance est bon enfant, on attend avec impatience le signal de départ. Un peu trop même, le ruban qui marque le départ cède trop tôt. Un double nœud fera l'affaire jusqu'à la coupure officiel par le maire.

Et l'eau alors ? "Fraîche quand même "

Personne ne reste plus de quelques secondes. Pour Lucette l'eau est "fraîche, j'ai eu un peu de mal quand même ". Avec son mari Daniel, c'est la cinquième fois qu'il viennent se baigner au Cap d'Agde le 31 décembre. "C'est sympa, l'ambiance est festive, on retrouve des gens chaque année, on en rencontre d'autres " souligne Daniel. Et même une bande de faux gendarmes de Saint-Tropez , sifflets en bouche, et dépassés par le nombre de nudistes se laisse prendre par cette ambiance. Aurélien et ses amis ont eux trouvé la baignade vivifiante : " après ça, on se sent vivant de la pointe des orteils jusqu'au bout des doigts et au-dessus de la tête. Mais il faut y aller pour comprendre, je peux prêter mon maillot ! ".

Le vin chaud, récompense bien méritée, et attendue, des courageux baigneurs. © Radio France - Marina Guibert

Pour les centaines de courageux, il y a quand même plusieurs récompenses à la clé. Le t-shirt collector édition 2019 évidemment, le diplôme à encadrer et surtout un bon verre de vin chaud pour se préparer à la nouvelle année.