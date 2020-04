La confrérie des Chevaliers du Tastevin et les Cadets de Bourgogne préparent des colis gourmands, et réinventent une chanson du folklore bourguignon pour remercier les soignants de Bourgogne-Franche-Comté de leur engagement pendant la crise sanitaire du Covid-19.

VIDEO : Au château du clos de Vougeot, on gâte les soignants du monde entier

Aux glorieux soignants

Le château du clos de Vougeot est un lieu emblématique des vins de bourgogne depuis le 12e siècle. Dans les années 30, il est devenu la maison de la confrérie des Chevaliers du Tastevin qui oeuvre pour la promotion des traditions de la Bourgogne, des vins de Bourgogne et de la gastronomie bourguignonne. Pendant la période du confinement liée à la crise sanitaire du Covid-19 en France, ces bénévoles se sont associés à l’association Vive la Bourgogne-Franche-Comté et aux producteurs et artisans régionaux, pour confectionner des colis gourmands aux personnels soignants de la région.

Le camion de livraison prêt à partir faire don de ces colis gourmands - Clos de Vougeot

Dans ces colis, on trouve notamment :

de la Moutarde Fallot,

des fromages Delin, Berthaut et Gaugry,

des produits de la ferme Fruirouge,

des jus Nectars de Bourgogne,

de l’eau de Velleminfroy,

des nonettes de Mulot et Petitjean,

du persillé de Chez Marcel Sabatier.

En pleine conception des colis gourmands solidaires - Clos de Vougeot

Plusieurs établissements hospitaliers de Bourgogne-Franche-Comté ont déjà pu en profiter : le CHU de Dijon, les Hospices Civils de Beaune, les Hôpitaux de Seurre, d’Arnay-le-Duc, et de Nuits-Saint-Georges.

Infirmières, nous vous remercions !

Le Château du Clos de Vougeot accueille aussi les Cadets de Bourgogne, un chœur d’hommes à trois voix célèbre pour leurs chants traditionnels bourguignons. Ils ont réécrit les paroles de la chanson « joyeux enfants de la bourgogne » pour saluer les « glorieux soignants ».

Les paroles de la chanson pour chanter avec eux

Paroles : Arnaud Orsel /Arrangements musicaux : Jean-Bernard Guiboux

Couplet 1

Au sein d’une équipe,

Ils travaillent chaqu’ jour.

Il faut qu’ils s’agrippent,

C’est pas rose toujours.

Dans toute la France

De jour comm’ de nuit

En reconnaissance,

Nous autres ont leur dit :

REFRAIN

Glorieux soignants de la Bourgogne,

Mais aussi de toutes les Régions,

Vous êt’ nos champions, championnes,

Infirmières, nous vous remercions !

Infirmières-ères, aide-soignants-ants, médecins, nous vous remercions ! (bis)

Couplet 2

Toujours là, ils veillent,

Quand on est chez soi,

Ils soignent, ils apaisent,

C’est pour toi, pour moi

Jamais, ne s’embrouillent

Car chaque matin,

Mêm’ s’ils ont la trouille

Retournent au turbin

Couplet 3

Ces femmes et ces hommes,

Quand on sortira,

Méritent un podium,

Une place de choix,

Je leur dis en somme,

Vous êtes notr’ destin,

Soignants de Bourgogne

Jamais ne se plaint.