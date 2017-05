VIDEO - Au Mans, le rire, ça s’apprend !

Rire, ça fait du bien! Et on en a besoin! Le rire est souvent spontané mais peut aussi se provoquer. Une trentaine de personnes a participé ce mercredi à une séance d’initiation au yoga du rire au Jardin des plantes, au Mans.

« Ce n’est pas le cerveau qui rit mais le corps ! » La présidente du club de yoga du rire du Mans invite les participants qui forment un grand cercle sur la pelouse à se détendre puis à lâcher prise. « Au départ, tout le monde sait rire mais de nos jours, on n’ose plus rire car ça fait du bruit, ça dérange », relève Annie Vidie. « On paraît bizarre aux yeux des autres si nous rions. Donc effectivement, ça s’apprend avec les sons ! » L’échauffement commence avec la lettre « A » puis le « I ». Le rire se travaille avec les voyelles et la respiration.

« Je me sens décontractée, apaisée »

Le club de yoga du rire du Mans propose trois séances de cours par semaine. Cela fait un an qu'Annie, une retraitée est présente pendant une heure et demie, chaque jeudi. Elle assure qu'elle se sent beaucoup mieux qu'avant : « complètement décontractée, apaisée ». « Je ne ressens plus de stress », témoigne la Sarthoise. Une autre participante, Séverine, confie : « ça m’apporte une certaine sérénité. Ça m’apprend aussi à relativiser les choses dans mon travail, à être plus souriante, plus aimable, plus compréhensive ». Annie Vidie, la présidente du club de yoga du rire du Mans le confirme. Avec ces séances, dit-elle, « vous êtes libérés. Vous lâchez vos soucis, vos colères, vos problèmes, vos ennuis. Même s’ils restent, vous allez les retrouver différemment, de manière beaucoup plus légère ».

Rire au moins dix minutes par jour!

La spécialiste recommande « au moins dix minutes de rire par jour pour garder une bonne santé ». Et elle précise : « du vrai rire, pas simplement du sourire ! » Annie Vidie assure que les bienfaits du rire quotidien sont nombreux. « Vous allez avoir un bon fonctionnement cardiaque, faire baisser votre taux de cholestérol », explique la présidente du club de yoga du rire du Mans. « Le rire apporte joie de vivre et bonne humeur. Plus vous riez, plus les autres vont venir vers vous », conclut Annie Vidie.

CONTACT : club de yoga du rire du Mans : 02.43.81.00.41