VIDEO - Un phoque se balade sur une plage des Sables-d'Olonne pendant les vacances d'hiver

Les Sables-d'Olonne, France

Quand on vous dit que les Sables-d'Olonne, c'est "the place to be" [l'endroit où il faut être] pendant les vacances d'hiver ! Même un phoque a fait une pause sur la grande route de l'océan pour venir profiter du sable fin de la plage vendéenne du Tanchet, ce jeudi 26 décembre 2019. Une artiste a filmé la scène, où l'on voit le phocidé se promener et même se prendre une vague de mousse en pleine gueule.

VIDEO - Un phoque se balade sur la plage du Tanchet