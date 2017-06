►VIDEO: B.A.R.Y.L le robot poubelle de la SNCF testé en gare de Toulouse

Toute cette année la SNCF teste un robot poubelle intelligent pour améliorer la propreté de ses quelques 3 000 gares. B.A.R.Y.L c'est son nom était en démonstration en gare de Toulouse Matabiau

Chaque jour la SNCF collecte quelques deux tonnes de déchets dans ses gares . Leur propreté est un véritable enjeu. Pour l'améliorer et sensibiliser les voyageurs la SNCF teste toute cette année B.A.R.Y.L un robot poubelle intelligent. Il était en démonstration ce mardi en gare de Toulouse Matabiau

Un robot capable de détecter une personne qui veut jeter un déchet

Mis au point par SNCF Gares & Connexions et la jeune pousse parisienne Immersive Robotics ce robot mobile doté d'intelligence artificielle est capable de détecter une personne qui souhaite se débarrasser d'un détritus et d'aller vers elle. B.A.R.Y.L se déplace en évitant les obstacles dans un périmètre donné, muni d'une sonde il sait lorsque son réservoir est plein et doit être vidé. Démonstration:

Après la période de test, B.A.R.Y.L pourrait ensuite être déployé dans les trente gares les plus fréquentées de l'Hexagone dont celle de Toulouse Matabiau