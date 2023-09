VIDÉO - Béarn : "Ça ne dure pas assez longtemps", à 85 ans, elle saute en parachute

"Je n'ai pas peur" rigolait-elle au moment d'embarquer à bord de l'avion. Pour ses 85 ans, Gisèle habitante de Jurançon, a sauté en parachute depuis un avion au-dessus de l'aérodrome de Lasclaveries, au nord de Pau, ce dimanche. Elle avait déjà sauté pour ses 80 ans, et elle a remis ça cinq ans plus tard avec sa petite-fille, Clémence. Sous les yeux de la famille et des amis restés sur la terre ferme, Gisèle s'est équipée et s'est lancée sans stress. "J'ai la tête qui tourne un peu parce qu'il m'a fait faire des biroulettes, mais ça ne dure pas assez longtemps" a-t-elle confié après l'atterrissage. Elle a déjà annoncé qu'elle était prête à se relancer pour ses 90 ans.

ⓘ Publicité