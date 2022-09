VIDEO - Bénabar se jette à l'eau pour clôturer le France Bleu Live Festival !

On peut dire que ce premier France Bleu Live Festival à la Ciotat restera inoubliable. Trois soirées de concerts excecptionnels viennent de se terminer, avec Cats on Trees et les DJ Ofenbach jeudi, puis M qui a enflammé le port vendredi soir, suivi de The Avener. Pour chaque concert, les artistes arrivaient à bord d'un pointu pour rejoindre cette scène inédite installée sur l'eau.

Ce samedi soir c'est le chanteur Bénabar qui a clôturé la fête, à sa manière. Après avoir interprété plusieurs de ses succès comme L'Effet Papillon, mais aussi des extraits de son dernier album On lâche pas l'affaire, sa sortie de scène fut inoubliable. Le chanteur s'est tout simplement jeté à l'eau ! Avec quelques mots pleins d'humour juste avant le plongeon final : "Vous êtes venus voir le chanteur, mais surtout l'athlète, le nageur, le dauphin..." 🐬

Incroyable Bénabar !

Vidéos de Stéphanie Defrance, Laurent Viguier et Eric Navarro.