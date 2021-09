VIDÉO - Betty et Aldo, les deux homards d'Hervé à Noirmoutier

Le Vendéen Hervé Gavoille a décidé d'acheter deux homards pour qu'ils ne finissent pas dans une assiette. Betty et Aldo vivent désormais à l'aquarium Sealand de Noirmoutier.

C'est l'histoire d'une rencontre à la poissonnerie d'un supermarché de Beauvoir-sur-Mer. Hervé Gavoille fait ses courses quand il tombe sur Betty le homard. Le Vendéen de 62 ans remarque que le crustacé est une femelle "pleine d'oeufs". Il décide alors de la sauver. "J'ai trouvé très logique de l'acheter pour être sûr qu'elle ne soit pas mangée", raconte le photographe à la retraite.

"Ça fera peut-être rire les gens, mais j'avais l'impression d'être en lien avec quelque chose de très spirituel." - Hervé Gavoille

En attendant de terminer la construction d'un vivier de 1.200 litres chez lui, pour l'accueillir, la poissonnerie du supermarché accepte de prendre soin de Betty encore quelques temps. "Je venais la voir deux ou trois fois par semaines. Ce qui est assez incroyable c'est qu'elle savait que j'étais là donc elle venait", explique Hervé Gavoille. C'est alors qu'Hervé rencontre Aldo, un homard qui fait la cour à sa Betty. Aldo, un prénom choisi en référence à l'acteur Aldo Maccione, célèbre à l'écran pour sa démarche chaloupée de dragueur des plages. "Il la suivait partout", sourit le Vendéen.

"Au début j'ai cru à une blague" - Rachel de l'aquarium Sealand

Le sexagénaire se retrouve donc, non pas avec un, mais deux homards adoptés. Dans l'incapacité de les garder chez lui, il contacte l'aquarium Sealand de Noirmoutier. "Il était désespéré, se souvient Rachel, de Sealand, très touchée par la démarche d'Hervé Gavoille. Il en pleurait presque au téléphone! Il fallait sauver Betty et Aldo!" Aujourd'hui, Betty et Aldo vivent des jours heureux dans leur nouvelle maison : un aquarium de 17.000 litres d'eau de mer. Jamais bien loin d'eux, Hervé Gavoille assure leur rendre visite au minimum toutes les deux semaines.