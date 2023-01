VIDÉO - Bordeaux : cette chirurgienne chante pour apaiser les patientes

"La première fois que je l'ai fait, c'était au bloc opératoire pour une patiente agitée que l'on n'arrivait pas à endormir, se souvient Aïcha N’Doye, gynécologue de formation, qui fait de la chirurgie gynécologique et sénologique. La Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, où elle travaille, a diffusé ce lundi une vidéo devenue virale : face à une patiente, elle interprète magnifiquement "If I Ain't Got you", d'Alicia Keys .

"Je le fais depuis longtemps"

"J'ai alors proposé de chanter, continue-t-elle. La personne est restée très calme, jusqu'à l'endormissement. Elle était très calme aussi au réveil, alors on s'est dit qu'il fallait le faire tout le temps ! Je le fais assez régulièrement, dans toutes les situations un peu complexes avec des patientes stressées."

"En fait, je le fais depuis longtemps, révèle-t-elle, je le faisais pendant mon internat, pour des accouchements compliqués, comme des césariennes. Pour moi c'était banal, je ne pensais pas que ça pouvait plaire à ce point." Sur Facebook et Linkedin, des centaines d'internautes ont félicité la jeune femme ; notamment pour réussir une telle prestation, avec un masque !

La chirurgienne interprète différentes chansons devant les patients : "C'est variable, soit je leur demande leur chanson préférée et si je la connais, je la chante, sinon je choisis une chanson douce qui leur permet de partir en douceur. C'est souvent ce que j'aime donc plutôt de la Soul, mais ça peut aussi être du Aznavour, du rap...".

Aïcha N'Doye, dans son bureau, entre deux opérations, ce mardi. © Radio France - Paul Sertillanges

C'est un moment que les patientes apprécient beaucoup. "Je les revois après l'opération, en suivi au long cours et tout le temps, elles me disent 'c'était magnifique, merci beaucoup, vous avez rendu ce moment beaucoup plus facile à vivre', sourit la docteure, sachant que ce sont souvent des patientes dans un contexte complexe, beaucoup de cancérologie. Ça fait une petite parenthèse dans cette période difficile."

"On m'a dit plusieurs fois que je devais faire 'The Voice"

Outre l'initiative originale, c'est aussi la beauté de la voix de la docteure qui interpelle. "On m'a dit plusieurs fois que je devais faire 'The Voice' , rit la soignante, qui a commencé à chanter à 13-14 ans. J'adore chanter, j'ai été chanteuse à un moment, pendant mes études j'ai fait beaucoup de petits concerts dans des bars, dans des salles de concert." Elle a finalement dû arrêter, les études puis le travail lui prenant de plus en plus de temps.

"En étant présent dans les couloirs, ça peut arriver que l'on entende sa voix lors de certaines consultations, confie Philippe Cruette, directeur de la polyclinique, qui a publié la vidéo en premier sur son compte Linkedin . Je ne savais pas que ça pouvait être avec une telle force à l'intérieur des blocs."

La directeur peut être rassuré, la chirurgienne - "une personne exceptionnelle", selon lui - ne quittera pas son poste pour devenir chanteuse. Elle n'est pas contre, en revanche, consacrer plus de temps au chant : "C'est clair que je n'arrêterai jamais mon métier, mais si je pouvais refaire un peu de chanson à côté, ce serait super".