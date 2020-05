VIDÉO - Bretagne : les pompiers répondent au Madison Challenge

Après le défi lancé au mois d'avril par les pompiers de Plouasne (Côtes-d'Armor), d'autres casernes bretonnes ont répondu au Madison Challenge ces derniers jours dans la région. Objectifs : s'amuser et rendre hommage au travail des soignants.

Youtube et Facebook

Il y a un mois, en plein confinement, les pompiers de Plouasne dans les Côtes-d'Armor avaient lancé un défi à leurs collègues bretons en effectuant un Madison devant leur caserne. La vidéo, devenue virale, a enregistré des centaines de milliers de vues. Les pompiers ont même eu le droit à un clin d’œil dans le journal télévisé de 13h de Jean-Pierre Pernaut.

Les jours ont passé et plusieurs casernes bretonnes ont répondu au défi relayé également sur les antennes de France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel. Les pompiers de Yvignac-la-Tour ont été les plus rapides à réaliser la chorégraphie.

Les soldats du feu de Plumaugat ont emboîté le pas.

En début de semaine, les pompiers de Saint-Brieuc, toujours très créatifs sur Internet, ont eux aussi répondu au challenge.

Le défi vient de dépasser les frontières des Côtes-d'Armor, puisque les sapeurs-pompiers de Vern-sur-Seiche nous ont fait parvenir la vidéo de leur Madison Challenge qui connait déjà un vrai succès sur Internet.

Bravo aux pompiers bretons, qui tout en restant mobilisés pendant la crise sanitaire ont su nous apporter de la bonne humeur tout en montrant leur soignant au personnel soignant.