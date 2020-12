VIDÉO – Brique par brique, il crée un Mont-Blanc en Lego®

"Là, c’est le Mont-Blanc". Le doigt sur le plus haut sommet d’Europe, Sébastien Cuomo survole du regard son œuvre. Une reproduction tout en Lego® du massif du Mont-Blanc. "Elle mesure 1,60 m de long sur 1,30 m de large, poursuit-il. Cela m’a demandé dix mois de travail mais je n’ai pas compté le nombre de briques."

REPORTAGE - Brique par brique, il crée un Mont-Blanc en Lego® Copier

Passionné

À la fois amoureux de balades en montagne et fan depuis son plus jeune âge du célèbre jeu de construction, ce défi lui a permis d’associer ses deux passions. "J’ai d’abord choisi une échelle. _Une petite brique représente 125 mètres de côté et 150 mètres de haut."Sébastien Cuomo a ensuite longuement étudié toute une série de cartes topographiques. "Après il a fallu définir les altitudes et les textures. Du vert pour le végétal, du blanc pour la glace et la neige…" _

Âgé de 47 ans, cet habitant de Faverges explique s’être lancé dans cette aventure car jusque-là, il n’avait jamais vu de relief ou topographie réalisés en Lego®. Le résultat est bluffant.

Le Mont-Blanc en Lego® réalisé par un habitant de Faverges (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

Un autre Haut-Savoyard fan de Lego® participe au nouveau jeu de M6

Il s’appelle Renaud. Originaire de Thonon-les-Bains, il fait partie des 16 candidats qui, à partir de ce mardi soir (21h), vont s'affronter dans "Lego Master" sur M6. Dans cette nouvelle émission présentée par Éric Antoine, l’objectif est d’inventer (en duo) des constructions spectaculaires en briques.

J’ai décidé de participer car l’annonce de l’émission disait : que feriez-vous si vous aviez accès à 2,4 millions de briques. Cela m’a fait rêver." - Renaud

Renaud, originaire de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), participe à l'émission "Lego Masters" sur M6. - (Photo Wlad Simitch / M6)