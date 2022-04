VIDÉO - "C'est inhumain mais ils aiment ça" : les 100 km de Belvès en Dordogne remportés par un Vosgien

On le voit de loin pousser sur ses jambes pour les derniers mètres de la côte à 6% qui mène au village de Belvès, la bave aux lèvres. Benjamin Paulin arrive à peine à lever les bras avant de passer la ligne d'arrivée, sous les hurlements du public et de la sono. Le Vosgiens a les mains sur les genoux, courbé en deux, quand on lui remet la médaille autour du cou. Il termine les 100 km de Belvès en 6 heures, 50 minutes et 44 secondes. Moins de sept heures, une performance.

Une coupure d'électricité au gîte

"Je suis super ému, je crois que c'est la première fois que ça me fait ça sur une course", tremble le jeune homme de 27 ans originaire d'Epinal, qui est venu avec son frère qui l'a suivi en vélo pour le ravitailler en compotes et en eau. "Là je tiens debout grâce à l'adrénaline, mais il ne faudra pas me voir ce soir", sourit le jeune homme de 27 ans, les jambes tremblantes. Ils sont arrivés la veille des Vosges en voiture, ils ont dormi dans un Airbnb : "Sans électricité ! On a fait le petit déjeûner à la lampe frontale", à cause de la tempête Diego qui a occasionné des coupures de courant en Dordogne.

Plus loin, un autre "cent-bornard", comme on les appelle, termine la course, s'affale sur le bitume et sabre une bière. "J'y pense depuis le soixantième kilomètre", sourit-il, pendant qu'un de ses amis lui étire le mollet pour soulager les crampes. "C'est horrible, surtout les 20 derniers kilomètres". Il y a aussi, "les ongles qui tombent après la course", les ampoules. Ce qui compte, c'est le mental : "On n'a pas intérêt à être dépressif, parce qu'en sept heures de course, on a le temps de cogiter".

"Les ongles qui tombent"

Jean-Pierre Siniko, le président des 100 km serre la main à chaque cent-bornard depuis 20 ans. Il a chaque fois la même admiration : "Je reconnais que ce sont des courses un peu inhumaines, mais vous les avez vu à l'arrivée ? Je crois qu'ils aiment ça... moi j'ai vu des gens du club qui ont réussi à passer un 100 km et à l'arrivée, dire, ça y est je suis cent-bornard. Je crois que quand on a réussi à faire un cent bornes, on se sent un autre homme".

Personne ici n'est professionnel. Les 100 km de Belvès font office cette année de championnat de France, et les concurrents sont souvent d'anciens athlètes de trail ou de marathon. Benjamin Paulin, le gagnant masculin, Floriane Hot, gagnante féminine en 7 heures 43 minutes et 23 secondes, et les autres du podium iront donc s'affronter dans quelques semaines en Allemagne pour les championnats d'Europe. Les cent bornards repartent en boitant. Et ils ne pensent qu'à une chose. Manger. Le plus gras possible.