VIDÉO - "C'est mythique", revivez le concours du lancer d'espadrille des Fêtes de Bayonne

Une longue piste droite, des barrières pour protéger, et à intervalle régulier, un enchaînement de vols plus ou moins éloignés. Dit comme ça, on se croirait à l'aéroport de Biarritz, mais il n'en est rien. À la porte d'Espagne à Bayonne, la piste fait une trentaine de mètres seulement, et à la place des avions, ce sont des espadrilles qui fendent le ciel. Voire la foule, en fonction du lanceur... Ce vendredi 27 juillet, la Peña Or Konpon organisait son traditionnel concours du lancer d'espadrille, devant des centaines de festayres venus profiter du spectacle.

ⓘ Publicité

En principe, rien de compliqué. Il suffit de chausser une espadrille, et de l'envoyer le plus loin possible devant soit, sans que l'espadrille ne sorte de la piste. Le record est de 28m60. "J'aurais dû le battre, râle Nico, qui vient d'envoyer son espadrille en plein dans la foule. Mais il y avait du vent, man lancer a été dévié." Avec humour, il ajoute : "je ne sais pas si j'arriverai à m'en remettre. Les prochains jours de fêtes vont être compliqués..."

"C'est tout ce qu'on attend des Fêtes"

Le concours se dispute par équipe de deux, chacun ayant droit à deux lancers. Sylvie est à deux mois de la retraite. Elle s'essaye à l'exercice. "Je me suis entraînée juste avant, j'ai lancé trois fois dans le gazon raconte-t-elle. Ce sont mes premières fêtes de Bayonne, et mes premiers lancers d'espadrille. Ça met de la pression tout ce monde autour, mais c'est bon enfant, c'est une super expérience !"

Certains se venus déguisés en cochon, le maître de cérémonie lui-même est grimé en Rocky Balboa, assisté par un faux-gendarme et une fausse pom-pom girl. Certains candidats n'hésitent pas à demander l'appui du public, massé contre les barrières, et toujours prompt à démarrer un clapping. "Ou à réclamer la vidéo" rigole Cyril, un des candidats. "Mon lancer était un peu litigieux, mais finalement, il a été validé." Tant mieux pour lui : c'est le meilleur de l'après-midi, avec 25m40. Loin du record, mais suffisant pour finir 1er. "C'est de l'entraînement, mais aussi beaucoup de talent ironise le vainqueur. C'est mythique, c'est tout ce qu'on attend des fêtes : des concours à la con, de la bonne ambiance, des bonnes vannes... on en redemande!" Cyril représentait la Peña Zahakin, qui remporte donc la catégorie homme. Chez les femmes, c'est la Peña Lehoinak qui s'impose, avec 15m30.

Le Best Of en images

loading