VIDÉO - "C'était grandiose", une habitante de Dordogne filme un cerf qui court dans un champ

Sophie a eu le réflexe d'immortaliser la scène avec son téléphone. Dimanche 12 mars, vers 16 heures, elle rentrait avec son mari et son fils chez elle, au lieu-dit Montcigoux, à Saint-Pierre-de-Frugie, en Dordogne. C'est à ce moment-là que son mari, au volant, l'alerte : "regarde le cerf !". L'animal arrive à toute vitesse dans le champ à droite du véhicule.

Pour conserver un souvenir de ce beau spectacle, l'auditrice de France Bleu Périgord décide de le filmer et de nous l'envoyer. "C'est tellement rare de les voir. D'habitude, on croise plutôt des biches, mais jamais des cerfs", déclare-t-elle, ravie.

"Attention, il va traverser !"

Sur la vidéo, le cerf court pendant une dizaine de secondes près de la voiture. Au bout de quelques instants, Sophie prévient son mari : "attention, il va traverser !". Elle précise : "On sentait qu'il se rapprochait de la clôture. Il n'y avait pas du tout de forêt de son côté, c'était obligé qu'il traverse".

Le cerf accélère, prend de l'élan, saute de la première clôture et traverse la route devant sa voiture. Il enchaîne avec une deuxième clôture et poursuit sa course. "C'était grandiose, se souvient Sophie, il a sauté sans problème alors que ce sont des clôtures très hautes".

Retour dans la forêt

Même réaction pour son fils de quatre ans et demi qui lâche un "wow" de surprise. "Depuis, on n'arrête pas de regarder la vidéo ensemble, rigole-t-elle, surtout que la musique qu'on avait dans la voiture va parfaitement avec l'image".

Le cerf, lui, a "laissé quelques poils sur les clôtures" mais est reparti dans la forêt. Sans doute s'est-il fait une petite frayeur.