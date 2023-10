VIDÉO - "Ça nous vieillit !" : une locomotive à vapeur d'époque passe en Dordogne

Bernard gigote comme un enfant sur son grand siège en cuir. Il ne peut pas s'arrêter de sourire. "Ça nous vieillit, mais c'est bien !", dit-il. Aujourd'hui, il fait un bond dans le passé, dans les années 1900. Il fait partie des chanceux qui, à l'occasion des 100 ans du musée national de la Préhistoire des Eyzies, a pu monter à bord de ce magnifique train à vapeur, comme à l'époque.

ⓘ Publicité

"Je suis venu en Dordogne en 1946, c'était un train comme ça. On a débarqué à la gare de Verteillac... Il pleuvait ce jour-là !", se souvient Bernard. Assise juste en face de lui, sa sœur, Bernadette, n'a pas beaucoup de souvenirs, sauf ce bruit : "le train faisait tagadac, tagadac", dit-elle en souriant.

L'odeur du charbon

Le voyage dure une heure, de Périgueux jusqu'aux Eyzies. On entend les freins qui crissent, la locomotive qui siffle et qui dégage un immense nuage de fumée sur son passage. Des voyageurs ont passé la tête par la fenêtre pour sentir l'odeur du charbon. Dominique se souvient d'un voyage pour aller en colonie de vacances en 1963. "On revient en enfance. Le plus dur c'était Brive-Tulle : il y a une grande côte, c'était formidable."

loading

Arlette se souvient qu'elle s'arrêtait pour voir le train passer étant petite. "J'adore. Ca me fait un petit pincement au cœur quand je l'entends. On faisait Périgueux - Milhac d'Auberoche". Derrière elle, un monsieur montre du doigt les petites plaques métalliques sous les fenêtres. Il y a écrit "ne pas se pencher" en quatre langues différentes. Il les connait par cœur. Il les avait encore en tête.

loading