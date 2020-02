VIDÉO - Camille Lecointre et Aloïse Retornaz parrainées par Franck Dubosc pour les J.O. de Tokyo

Brest, France

Il avait peur de louper son coup "car on m'a dit que ça porte malheur au bateau ensuite" : Franck Dubosc a cassé la traditionnelle bouteille de champagne pour baptiser le nouveau bateau de Camille Lecointre et Aloïse Retornaz. Les deux sportives vont représenter la France cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo en voile, à bord de leur dériveur 470.

Un bateau nommé Patrick

En guise de clin d’œil à leur parrain, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont choisi de nommer ce nouveau bateau Patrick, comme le personnage qu'il incarne dans les films Camping. "On voulait casser un peu les codes et changer des baptêmes habituels où on reste entre sportifs, explique Aloïse Retornaz._On y est allées un peu au culot, en envoyant un mail à sa production, et il a dit oui_".

"Je ne les connaissais pas avant qu'elles me contactent mais ça ne change rien, lance Franck Dubosc. On est tous impressionnés et fiers de voir nos sportifs représenter la France aux Jeux Olympiques. Nos athlètes sont ceux qui restent debout pour porter notre drapeau fièrement". S'il ne les suivra pas à Tokyo, l'humoriste promet "de _suivre attentivement la voile à la télé cet été_, ce que je ne fais pas d'habitude !". "C'est ma manière de leur donner un peu d'élan, pour être avec elles, ajoute-t-il. Je pense que je vais pas mal partager ça sur les réseaux sociaux !".

Le bateau a été nommé Patrick en clin d'oeil au personnage incarné par Franck Dubosc dans Camping © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Un binôme de favorites

D'autant que le binôme a de sérieuses chances. Si Aloïse Retornaz découvre le milieu olympique pour la première fois, elle peut compter sur son équipière pour la préparer à cet événement à part. Camille Lecointre a décroché le bronze à Rio il y a quatre ans, "alors _on vise l'or cette fois_, on va essayer de monter une marche de plus quand même !".

Les deux françaises sortent d'une année de succès : deuxième médaille d'or de Coupe du monde à Miami, championnes de France élite à Maubuisson, un titre de championnes d'Europe à San Remo... Des consécrations complétées par le titre de Marins de l'année, reçu au salon Nautic de Paris par la Fédération françaises de voile. Avec les Jeux de Tokyo dans six mois, les deux françaises comptent bien poursuivre sur leur lancée.